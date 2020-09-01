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У Бердянську через хворого на ковід учня на самоізоляцію відправили цілий клас

Підтвердження про COVID-19 в учня надійшло 1 вересня.

У Бердянську через хворого на ковід учня на самоізоляцію відправили цілий клас
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

У перший день навчального року один із класів школи №4 м. Бердянська відправили на самоізоляцію через підтвердження коронавірусної інфекції в одного з учнів.

Про це інформує пресслужба Бердянської міської ради.

"1 вересня від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання на COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)", - йдеться у повідомленні.

Зараз у навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, направлених на недопущення та поширення COVID-19, проводиться епідрозслідування, визначається коло контактних осіб.

За рекомендацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України у класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання буде проводитися в онлайн-режимі.

Раніше стало відомо, що у двох учителів київського НВК № 240 "Соціум" підтвердили коронавірус. Ще в одного педагога – ознаки гострої респіраторної інфекції та підвищена температура. У зв’язку з цим навчальний заклад перейшов на дистанційне навчання.

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