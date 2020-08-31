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У Миколаївській області посилили карантин

Таке рішення сьогодні ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА.

У Миколаївській області посилили карантин
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

На території Миколаївської області введені додаткові протиепідемічні обмеження у зв’язку зі стрімкими темпами приросту захворюваності на COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської ОДА.

Повідомляється, що таке рішення сьогодні ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації. Нові обмеження, встановлені додатково для "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, діятимуть у період карантину.

"На території Миколаївської області введені додаткові протиепідемічні обмеження: проведення концертів, дискотек, робота розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля під забороною", - йдеться в повідомленні.

Під забороною опинилися:

  • проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності);
  • дискотек;
  • роботу розважальних закладів (нічних клубів);
  • діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).

Нагадаємо, що раніше Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня.

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