У Миколаївській області посилили карантин

На території Миколаївської області введені додаткові протиепідемічні обмеження у зв’язку зі стрімкими темпами приросту захворюваності на COVID-19.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської ОДА.
Повідомляється, що таке рішення сьогодні ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації. Нові обмеження, встановлені додатково для "зеленого" рівня епідемічної небезпеки, діятимуть у період карантину.
"На території Миколаївської області введені додаткові протиепідемічні обмеження: проведення концертів, дискотек, робота розважальних закладів, діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля під забороною", - йдеться в повідомленні.
Під забороною опинилися:
- проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності);
- дискотек;
- роботу розважальних закладів (нічних клубів);
- діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).
Нагадаємо, що раніше Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня.