МОЗ перевірить лікарні, де лікують пацієнтів із COVID-19

Міністерство охорони здоров’я перевірить клініки щодо наявності лікарських засобів для пацієнтів з COVID-19.
Про це голова МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 31 серпня.
Він зазначив, що планом фінансування була передбачена закупівля засобів для лікування COVID-19. На процес лікування хворих Національною службою здоров’я було передбачено 15,6 млрд гривень.
"Через те, що в МОЗ регулярно надходить інформація про незабезпеченість лікарень потрібними лікарськими засобами, МОЗ ініціюватиме ряд дій щодо перевірки забезпечення лікарень цього тижня", - заявив очільник міністерства.
Нагадаємо, МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19.
Також Максим Степанов сьогодні повідомив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.