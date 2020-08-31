МОЗ перевірить лікарні, де лікують пацієнтів із COVID-19

У міністерство "регулярно надходить інформація про незабезпеченість лікарень потрібними лікарськими засобами".

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я перевірить клініки щодо наявності лікарських засобів для пацієнтів з COVID-19.

Про це голова МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 31 серпня.

Він зазначив, що планом фінансування була передбачена закупівля засобів для лікування COVID-19. На процес лікування хворих Національною службою здоров’я було передбачено 15,6 млрд гривень.

"Через те, що в МОЗ регулярно надходить інформація про незабезпеченість лікарень потрібними лікарськими засобами, МОЗ ініціюватиме ряд дій щодо перевірки забезпечення лікарень цього тижня", - заявив очільник міністерства.

Нагадаємо, МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19.

Також Максим Степанов сьогодні повідомив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.