Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
Аваков назвав антиукраїнськими заяви Фокіна про загальну амністію й особливий статус для всього Донбасу
У Мінську затримали понад 140 учасників маршу (оновлено)
У Мінську затримали понад 140 учасників маршу (оновлено)
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Конец эпохи Абэ. Окно возможностей для Украины закрылось
Bellingcat та Insider встановили, що до вбивства Хангошвілі причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ
Bellingcat та Insider встановили, що до вбивства Хангошвілі причетний колишній офіцер спецпідрозділу ФСБ
У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на дистанційне навчання
У МОЗ розповіли, за яких умов школи перейдуть на дистанційне навчання
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
Штаб Тихановської оприлюднив плани щодо перехідного уряду
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Окупанти в Криму обмежили подачу води людям, біля будинків обаштовують ємності
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Помер колишній віце-прем'єр Віктор Тихонов
Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"
Помпео: США стурбовані планами Китаю купити "Мотор Січ"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ перевірить лікарні, де лікують пацієнтів із COVID-19

У міністерство "регулярно надходить інформація про незабезпеченість лікарень потрібними лікарськими засобами".

МОЗ перевірить лікарні, де лікують пацієнтів із COVID-19
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я перевірить клініки щодо наявності лікарських засобів для пацієнтів з COVID-19.

Про це голова МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 31 серпня.

Він зазначив, що планом фінансування була передбачена закупівля засобів для лікування COVID-19. На процес лікування хворих Національною службою здоров’я було передбачено 15,6 млрд гривень.

"Через те, що в МОЗ регулярно надходить інформація про незабезпеченість лікарень потрібними лікарськими засобами, МОЗ ініціюватиме ряд дій щодо перевірки забезпечення лікарень цього тижня", - заявив очільник міністерства.

Нагадаємо, МОЗ ініціювало централізовану закупівлю ремдесивіру для лікування COVID-19.

Також Максим Степанов сьогодні повідомив, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також