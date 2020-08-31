В Україні ще 2 141 людина заразилася коронавірусом

За останню добу померли 30 пацієнтів з COVID-19, одужали 380 осіб.

В Україні впродовж 30 серпня лабораторно підтвердили 2 141 випадків коронавірусу. За останню добу померли 30 пацієнтів з COVID-19, одужали 380 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Чернівецькій (158), Львівській (154) та Тернопільській (149) областях.

У Києві за минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19. П’ятеро пацієнтів з підтвердженим коронавірусом померли у Львівській області, троє - на Закарпатті.

Станом на ранок 31 серпня в Україні зафіксовано 121 215 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної недуги, 2 557 із яких летальні. Побороти недугу вдалося 57 114 пацієнтам. Зараз хворіють на коронавірус 61 924 людини.

Коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 3993 (+45) випадки;

Волинська область - 5471 (+54) випадок;

Дніпропетровська область - 2349 (+43) випадків;

Донецька область - 1418 (+2) випадків;

Житомирська область - 3302 (+89) випадки;

Закарпатська область - 7516 (+60) випадків;

Запорізька область - 1596 (+38) випадків;

Івано-Франківська область - 9179 (+165) випадків;

Кіровоградська область - 814 (+4) випадків;

м. Київ - 13 370 (+277) випадків;

Київська область - 5669 (+89) випадків;

Львівська область - 14 510 (+154) випадків;

Луганська область - 315 (+3) випадків;

Миколаївська область - 1252 (+83) випадки;

Одеська область - 7283 (+189) випадки;

Полтавська область - 789 (+19) випадків;

Рівненська область - 9182 (+84) випадки;

Сумська область - 1470 (+14) випадків;

Тернопільська область - 6014 (+149) випадків;

Харківська область - 9076 (+187) випадків;

Херсонська область - 396 (+4) випадків;

Хмельницька область - 2481 (+79) випадок;

Чернівецька область - 10 303 (+158) випадки;

Черкаська область - 1573 (+35) випадки;

Чернігівська область - 1894 (+117) випадки.

Добою раніше в Україні зареєстрували 2096 хворих з коронавірусом. Найбільше нових випадків виявили у Харківській області.

У суботу, 29 серпня, в Україні було знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом - за добу зареєстрували 2481 випадок. Лише у Києві ковід виявили у 265 осіб.