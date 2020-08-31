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В Україні ще 2 141 людина заразилася коронавірусом

За останню добу померли 30 пацієнтів з COVID-19, одужали 380 осіб.

В Україні впродовж 30 серпня лабораторно підтвердили 2 141 випадків коронавірусу. За останню добу померли 30 пацієнтів з COVID-19, одужали 380 осіб.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Чернівецькій (158), Львівській (154) та Тернопільській (149) областях.

У Києві за минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків, пов’язаних з COVID-19. П’ятеро пацієнтів з підтвердженим коронавірусом померли у Львівській області, троє - на Закарпатті.

Станом на ранок 31 серпня в Україні зафіксовано 121 215 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної недуги, 2 557 із яких летальні. Побороти недугу вдалося 57 114 пацієнтам. Зараз хворіють на коронавірус 61 924 людини.

Коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область - 3993 (+45) випадки;
  • Волинська область - 5471 (+54) випадок;
  • Дніпропетровська область - 2349 (+43) випадків;
  • Донецька область - 1418 (+2) випадків;
  • Житомирська область - 3302 (+89) випадки;
  • Закарпатська область - 7516 (+60) випадків;
  • Запорізька область - 1596 (+38) випадків;
  • Івано-Франківська область - 9179 (+165) випадків;
  • Кіровоградська область - 814 (+4) випадків;
  • м. Київ - 13 370 (+277) випадків;
  • Київська область - 5669 (+89) випадків;
  • Львівська область - 14 510 (+154) випадків;
  • Луганська область - 315 (+3) випадків;
  • Миколаївська область - 1252 (+83) випадки;
  • Одеська область - 7283 (+189) випадки;
  • Полтавська область - 789 (+19) випадків;
  • Рівненська область - 9182 (+84) випадки;
  • Сумська область - 1470 (+14) випадків;
  • Тернопільська область - 6014 (+149) випадків;
  • Харківська область - 9076 (+187) випадків;
  • Херсонська область - 396 (+4) випадків;
  • Хмельницька область - 2481 (+79) випадок;
  • Чернівецька область - 10 303 (+158) випадки;
  • Черкаська область - 1573 (+35) випадки;
  • Чернігівська область - 1894 (+117) випадки.

Добою раніше в Україні зареєстрували 2096 хворих з коронавірусом. Найбільше нових випадків виявили у Харківській області.

У суботу, 29 серпня, в Україні було знову побито рекорд за кількістю нових хворих коронавірусом - за добу зареєстрували 2481 випадок. Лише у Києві ковід виявили у 265 осіб.

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