В Україні за добу зафіксовано 2438 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 28 серпня в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу зафіксовано 2438 нових випадків.
Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 3800 випадків;
- Волинська область - 5320 випадків;
- Дніпропетровська область - 2162 випадки;
- Донецька область - 1318 випадків;
- Житомирська область - 3063 випадки;
- Закарпатська область - 7302 випадки;
- Запорізька область - 1487 випадків;
- Івано-Франківська область - 8661 випадок;
- Кіровоградська область - 790 випадків;
- м. Київ - 12 719 випадків;
- Київська область - 5397 випадків;
- Львівська область - 13 978 випадків;
- Луганська область - 274 випадки;
- Миколаївська область - 1077 випадків;
- Одеська область - 6751 випадок;
- Полтавська область - 705 випадків;
- Рівненська область - 8921 випадок;
- Сумська область - 1361 випадок;
- Тернопільська область - 5478 випадків;
- Харківська область - 8444 випадки;
- Херсонська область - 374 випадки;
- Хмельницька область - 2194 випадки;
- Чернівецька область - 9855 випадків;
- Черкаська область - 1390 випадків;
- Чернігівська область - 1676 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за даними МОЗ, за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі. Учора Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня. До червоної зони потрапили 10 міст і 11 районів.