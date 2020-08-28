В Україні за добу зафіксовано 2438 нових випадків COVID-19

З початку пандеміїі від ускладнень захворювання помер 2451 пацієнт.

Станом на ранок 28 серпня в Україні 114 497 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу зафіксовано 2438 нових випадків.

Загалом проведено 1 494 243 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 866 пацієнтів.

Фото: МОЗ

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 3800 випадків;

Волинська область - 5320 випадків;

Дніпропетровська область - 2162 випадки;

Донецька область - 1318 випадків;

Житомирська область - 3063 випадки;

Закарпатська область - 7302 випадки;

Запорізька область - 1487 випадків;

Івано-Франківська область - 8661 випадок;

Кіровоградська область - 790 випадків;

м. Київ - 12 719 випадків;

Київська область - 5397 випадків;

Львівська область - 13 978 випадків;

Луганська область - 274 випадки;

Миколаївська область - 1077 випадків;

Одеська область - 6751 випадок;

Полтавська область - 705 випадків;

Рівненська область - 8921 випадок;

Сумська область - 1361 випадок;

Тернопільська область - 5478 випадків;

Харківська область - 8444 випадки;

Херсонська область - 374 випадки;

Хмельницька область - 2194 випадки;

Чернівецька область - 9855 випадків;

Черкаська область - 1390 випадків;

Чернігівська область - 1676 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 в Україні зросла майже вдвічі. Учора Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 31 серпня. До червоної зони потрапили 10 міст і 11 районів.