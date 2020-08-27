В Україні продовжили адаптивний карантин і посилили обмежувальні заходи
В Україні продовжили адаптивний карантин і посилили обмежувальні заходи
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Олександр Шовковський іде в політику
Олександр Шовковський іде в політику
Що сталося з “Аркадою” і як її банкрутство змінить будівельний ринок
Що сталося з “Аркадою” і як її банкрутство змінить будівельний ринок
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
США вводять санкції проти Росії через хімічну та бактеріологічну зброю
"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ
"Барселона" змирилася з втратою Мессі: клуб назвав реальну ціну аргентинця, - ЗМІ
Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію
"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним (оновлено)
"Нафтогаз" на 45% підняв ціну на газ для населення за місячним тарифом і на 10% - за річним (оновлено)
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
У Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Харківщині знайшли підпільний цех з виробництва тестів на COVID-19

Через підставних фізичних осіб тести поставлялися до лікарських установ під виглядом легальних.

На Харківщині знайшли підпільний цех з виробництва тестів на COVID-19
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

На Харківщині виявили факт незаконного виробництва наборів для відбору та транспортування біологічного матеріалу для тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Встановлено, що група місцевих жителів налагодила підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, які потім через підставних фізичних осіб - підприємців - поставлялися до лікарських установ.

Щоб приховати злочинну діяльність, в супровідних документах вказувалися інші, легальні, місця виготовлення тестів.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"Відповідно до попереднього висновку фахівця Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками виробництво наборів налагоджено з грубим порушенням правил та норм їх виготовлення", - зазначили в ДФС.

На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання тестів. В результаті було виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів а також сировину для їх виробництва на суму близько 12 мільйонів гривень.

Слідство триває.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Нагадаємо, раніше на Херсонщині СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень.

Закон, яким передбачено масове тестування на коронавірус, набув чинності 19 травня. Він діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, введених Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому законом, і протягом двох місяців з моменту їх скасування. Окрім ПЦР-тестування, в Україні також проводять тест на антитіла до коронавірусу - ІФА.

У квітні в МОЗ заявили, що спочатку масове ІФА-тестування будуть проводити в Одеській і Сумській областях, щоб зрозуміти, чи не були пропущені активні випадки захворювання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також