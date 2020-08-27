Через підставних фізичних осіб тести поставлялися до лікарських установ під виглядом легальних.

На Харківщині виявили факт незаконного виробництва наборів для відбору та транспортування біологічного матеріалу для тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Встановлено, що група місцевих жителів налагодила підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19, які потім через підставних фізичних осіб - підприємців - поставлялися до лікарських установ.

Щоб приховати злочинну діяльність, в супровідних документах вказувалися інші, легальні, місця виготовлення тестів.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

"Відповідно до попереднього висновку фахівця Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками виробництво наборів налагоджено з грубим порушенням правил та норм їх виготовлення", - зазначили в ДФС.

На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання тестів. В результаті було виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів а також сировину для їх виробництва на суму близько 12 мільйонів гривень.

Слідство триває.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Нагадаємо, раніше на Херсонщині СБУ викрила закупівлю неякісних COVID-тестів на 2 млн гривень.

Закон, яким передбачено масове тестування на коронавірус, набув чинності 19 травня. Він діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, введених Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому законом, і протягом двох місяців з моменту їх скасування. Окрім ПЦР-тестування, в Україні також проводять тест на антитіла до коронавірусу - ІФА.

У квітні в МОЗ заявили, що спочатку масове ІФА-тестування будуть проводити в Одеській і Сумській областях, щоб зрозуміти, чи не були пропущені активні випадки захворювання.