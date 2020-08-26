Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Кравчук показав "американську маску" від коронавірусу, яка "вбиває мікроби" в повітрі
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Росія заблокувала використання українських ракет у проекті "Морський старт"
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Поліція закрила справу про загибель народного депутата Дмитра Тимчука
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Стан Тимошенко "стабільно важкий", її підключили до апарата штучного дихання (оновлено)
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Україна закриває кордони для іноземців до кінця вересня
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Німецькі лікарі підтвердили, що Навального отруїли (оновлено)
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
Напис "купон" на карбованцях 90-х років зроблений шрифтом Playboy
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
​У Києві на території військового коледжу нетверезий майор збив трьох курсанток
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
Белорусская революция переходит в стадию войны на истощение
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Коломия вимагає від уряду переглянути рішення про віднесення до червоної зони (документ)

Рівень захворюваності в місті відповідає показникам помаранчевого рівня епіднебезпеки.

Коломия вимагає від уряду переглянути рішення про віднесення до червоної зони (документ)
Фото: kolomyia.today

Депутати Коломийської міської ради звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути віднесення міста до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Копію звернення, прийнятого на позачерговій сесії міськради, оприлюднив мер Коломиї Ігор Слюзар.

Депутати аргументують прохання тим, що Коломия не підпадає під критерії віднесення до червоної зони.

Фото: facebook.com/igorsliuzar
Фото: facebook.com/igorsliuzar

Зокрема, завантаженість ліжок у медзакладах, призначених для лікування хворих з ковідом, у місті протягом останніх 5 днів становила 55-67% замість зазначених у постанові Кабміну 77%.

Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції протягом останніх 7 днів становила 71 на 100 тис. населення (проти менш ніж 24 на 100 тис. населення, як зазначено в установчому документі уряду).

Рівень захворюваності на коронавірус у Коломиї упродовж останніх 14 днів становив 114 на 100 тис. населення проти необхідних для занесення до червоного рівня епіднебезпеки більш ніж 240. Такі показники відповідають помаранчевій зоні.

Нагадаємо, вчора депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії ухвалили рішення не посилювати карантин.

Нагадаємо, до червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів, зокрема: Чернівці, Коломия, Дубно, Острог, Самбір і Біляївка.

На початку липня стало відомо, мер Коломиї заразився коронавірусом. Ігор Слюзар зробив тест через хворобу свого заступника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також