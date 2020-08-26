За добу в Україні зафіксовано 1670 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 26 серпня в Україні зафіксовано 110 085 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, з них 2354 летальні. 53 454 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу зафіксовано 1670 нових випадків. 36 людей померли.

Загалом проведено 1 452 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 584 пацієнти.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 3677 випадків;

Волинська область - 5221 випадок;

Дніпропетровська область - 2055 випадків;

Донецька область - 1256 випадків;

Житомирська область - 2959 випадків;

Закарпатська область - 7143 випадки;

Запорізька область - 1439 випадків;

Івано-Франківська область - 8321 випадок;

Кіровоградська область - 771 випадок;

м. Київ - 12 248 випадків;

Київська область - 5211 випадків;

Львівська область - 13 560 випадків;

Луганська область - 247 випадків;

Миколаївська область - 1023 випадки;

Одеська область - 6352 випадки;

Полтавська область - 684 випадки;

Рівненська область - 8737 випадків;

Сумська область - 1269 випадків;

Тернопільська область - 5104 випадки;

Харківська область - 7984 випадки;

Херсонська область - 346 випадків;

Хмельницька область - 2062 випадки;

Чернівецька область - 9541 випадок;

Черкаська область - 1305 випадків;

Чернігівська область - 1570 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземців з країн, що потрапляють у "червону зону" епідемії.

1 серпня Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної зони" через несприятливу ситуацію з коронавірусом. У списку опинилися, зокрема, Грузія, Іспанія, ОАЕ, Литва, Казахстан, Угорщина, Австралія. У переліку також залишились США, Ізраїль, Чорногорія, Молдова, Словаччина, Польща, Росія, Португалія, Франція, Албанія, Болгарія, Румунія. Загалом у списку 127 країн.