​До червоної зони з 24 серпня потрапили шість міст і вісім районів (оновлено)

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про нове епідемічне зонування в Україні з 24 серпня.

Позачергове засідання комісії відбулося сьогодні, 20 серпня, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав Немчінов у Facebook.

Згідно з його повідомленням, до червоної зони належатимуть:

місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівській області;

місто Біляївка Одеській області;

міста Дубно й Острог, Костопільский, Радивилівський і Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський і Кіцманський райони Чернівецької області.

Оновлено. Комісія ТЕБ та НС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих". Київ залишається на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

Зокрема, у Волинській області до жовтої зоні віднесені 7 адмінодиницях, в тому числі Луцьк, до помаранчевої зони - 4 одиниці.

У Житомирській області 14 адмінодиниць, у тому числі Житомир, віднесені до жовтої зони.

У Закарпатській області в жовтій зоні опинилося 7 адмінодиниць, у помаранчевій - 6 одиниць, у тому числі Ужгород.

В Івано-Франківській області до жовтої зони віднесені 8 адмінодиниць, до помаранчевої - 7 одиниць, в тому числі Івано-Франківськ, до червоної - 4 адмінодиниці: Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони.

У Київській області до жовтої зони віднесені 10 адмінодиниць (Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський і Фастівський райони), до помаранчевої - 1 одиниця.

У Львівській області 28 адмінодиниць, у тому числі Львів, віднесені до помаранчевої зони, місто Самбір - до червоної.

В Одеській області 14 адмінодиниць, у тому числі Одеса, віднесені до жовтої зони, 5 одиниць - до помаранчевої, Біляївка - до червоної.

У Рівненській області до жовтої зони віднесені 8 адмінодиниць, до помаранчевої - 6 одиниць, а Дубно, Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони - до червоної.

У Сумській області до жовтої зони віднесені 6 адмінодиниць, у тому числі Суми.

У Тернопільській області до жовтої зони віднесені 9 адмінодиниць, до помаранчевої - 5 одиниць, у тому числі Тернопіль.

У Харківській області до жовтої зони віднесені 10 адмінодиниць, до помаранчевої - 3 одиниці, у тому числі Харків.

У Хмельницькій області до жовтої зони віднесені 10 адмінодиниць, у тому числі Хмельницький.

У Чернівецькій області до помаранчевої зони віднесені 10 адмінодиниць, до червоної - Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони.

Нагадаємо, новий поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 осіб.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.