​Мэр Коломыи заразился коронавирусом

Мэр Коломыи Игорь Слюзар заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока нет. Самочувствие хорошее", - написал мэр.

Слюзар сдал тест после того, как заболел его заместитель Богдан Федорук, у которого была горячка.

"Мы с семьями идем на самоизоляцию на две недели. Ближайший круг контактных лиц тоже пройдет тестирование", - написал он.

По состоянию на утро 2 июля в Коломые и селах Коломыйской громады было 54 подтвержденных случая COVID-19. Умерли четыре человека, вылечились 34.

В Ивано-Франковской области 2489 подтвержденных случая COVID-19.

COVID-19 – инфекционное заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. До вспышки инфекции в китайском городе Ухане в декабре 2019 года о новом вирусе и вызываемом им заболевании известно не было. Сегодня вспышка COVID-19 переросла в пандемию, охватившую многие страны мира.