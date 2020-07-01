Денисова сообщила о вспышке коронавируса в колонии, где удерживают политзаключенного Кияшко

Заболевание обнаружили и у тех людей, которые находились с украинцем в одном помещении.

В российской исправительной колонии №11, где незаконно удерживают украинского политзаключенного Игоря Кияшко, произошла вспышка коронавируса.

Заболевание обнаружили и у тех заключенных, которые находились в одном помещении с Кияшко, сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своем канале в Telegram.

Из-за нехватки мест в медчасти колонии инфицированных размещают прямо в столовой и клубе для досуга, чем подвергают опасности других заключенных. Денисова добавила, что и в других учреждения Федеральной службы исполнения наказания России украинцы претерпевают от распространения коронавируса.

"Вспышка COVID-19 привела к внедрению карантинных мер в "ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области" и "ФКУ СИЗО 5 УФСИН России по Ростовской области. Кроме того, из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и ненадлежащее медико-санитарное обеспечение, некоторые политзаключенные уже перенесли инфекционное заболевание", - отметила Денисова.

Она потребовала у Уполномоченной по правам человека в России Татяны Москальковой и директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Калашникова срочно обеспечить соблюдение прав граждан Украины, предоставлять им необходимую врачебную помощь.

Напомним, что Игорь Кияшко был задержан в апреле 2018 года в Нижнем Новгороде. Российское следствие уже обвинило его в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов. Вместе с тем его жена сообщила, что Кияшко поехал в Россию за лекарствами для своей трехлетнего ребенка.

В декабре 2018 суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

В мае 2020 супруга Кияшко вместе с другими родственниками политзаключенных участвовала в пикете под Офисом президента. Она сообщила, что коммуникация по теме возвращения их родных домой исчезла.