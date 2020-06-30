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Степанов сообщил о резком снижении заболеваемости COVID-19 среди медиков

С начала эпидемии коронавирусом заразились почти 7 тыс. медицинских работников.

Степанов сообщил о резком снижении заболеваемости COVID-19 среди медиков
Фото: facebook/ Максим Степанов

С начала апреля заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников в Украине сократилась более чем в два раза.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки" и послом делегации Евросоюза в Украине.

"Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников на COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%. Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине полностью отсутствовали", - написал Степанов на своей странице в фейсбуке.

По состоянию на 30 июня в Украине коронавирусом заболели 6721 медработников. Из них 4025 - выздоровели. Всего в Украине более 44 тысяч больных COVID-19.

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