Сколько стоит ЭКО в Украине в 2020 году

Говоря о стоимости ЭКО, нельзя назвать конкретную и окончательную сумму. Скорее, это обобщающее понятие, целый комплекс услуг, который приводит к долгожданной беременности.

А вот что входит в этот комплекс, зависит от конкретной ситуации — состояния здоровья женщины и мужчины, общих показателей пары, необходимой подготовки.

Точную сумму пациенты репродуктивных клиник узнают уже после обследования и консультации у врачей. Если интересует выгодная и оправданная цена на экстракорпоральное оплодотворение в Украине, имеет смысл обратиться в Клинику Профессора Феськова. В ней предусмотрено несколько программ с разными ценами. Приведем несколько примеров.

Пакет услуг для женщин до 33 лет включительно

В Клинике Феськова он называется «Молодежный» и предполагает участие пациентов, которые обращаются за помощью в первый раз или повторно. Стоимость самого пакета на июнь 2020 года составляет 42 тыс. гривен. Это не окончательная сумма за все процедуры — может потребоваться плата за дополнительные услуги, но от стоимости пакета уже можно отталкиваться.

ЭКО, ЭКО+ИКСИ с медикаментами и без

Как обычные пакеты ЭКО, так и пакеты ЭКО+ИКСИ могут включать медикаменты или продаваться без них. Вот три варианта:

ЭКО без медикаментов — 28 тыс. гривен.

ЭКО+ИКСИ без медикаментов — 36,5 тыс. гривен.

ЭКО+ИКСИ с медикаментами — 50 тыс. гривен.

Будьте внимательны: цены, указанные в примерах, округлены до большего значения, поэтому в прайсе клиники могут быть незначительные отличия (на июнь 2020).

Гарантированное ЭКО с медикаментами

Одна из самых важных услуг клиники — это пакет с бесконечным количеством попыток до наступления долгожданной беременности. Этот вариант называют гарантированным. Он включает медикаменты, обследования, подготовку и множество других компонентов. Поскольку могут быть индивидуальные моменты, сумма устанавливается от минимального показателя. На данный момент она составляет от 290 тыс. гривен. Сумма меняется и в зависимости от того, какой срок наблюдения беременности выбран клиентами. После зачатия врачи могут сопровождать в течение 5, 12 недель или же до самих родов.

Это далеко не все варианты пакетов и услуг, которые есть в клинике. В зависимости от комбинации тех манипуляций, которые будут проводиться, ценник движется в одну или другую сторону. Для получения более точных данных рекомендуется обратиться в центр, пройти обследование, и получить комментарии специалистов.