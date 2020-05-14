Детский омбудсмен ​сравнил суррогатное материнство с торговлей детьми

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я буду настраивать на запрете. Тут не нужен особенный закон", - написал он.

Кулеба сравнил суррогатное материнство для иностранных граждан с торговлей детьми.

При этом он отметил возможность в дальнейшем общественных обсуждений перспективы разрешения суррогатного материнства исключительно для украинских граждан.

Он подчеркнул, что запрет суррогатного материнства коснулся таких стран, как Индия и Таиланд.

Кулеба отметил, что вместе с детьми, находящимися в отеле "Венеция", там также пребывают новые родители 15 младенцев - иностранцы, которые не могут выехать из Украины.

У большинства детей уже есть свидетельство о рождении и они зарегистрированы в Украине.

Офис генерального прокурора изучает ситуацию относительно пребывания 46 младенцев, рожденных от суррогатных матерей, в киевском отеле "Венеция" из-за закрытия границ.