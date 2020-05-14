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В зоне ООС во время плановых занятий погибли двое военных

Обстоятельства гибели выясняются. 

В зоне ООС во время плановых занятий погибли двое военных
Фото: Макс Левин

Во время плановых занятий в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 13 мая погибли двое военных. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительные органы, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Имена погибших, причины и место их гибели не уточняются.

"Командование Объединенных сил высказывает глубокое сочувствие родным и близким погибших воинов", - добавили в штабе.

Напомним, что в зоне проведения боевых действий на Донбассе погиб майор Андрей Суприган, награжденный в 2015-2016 годах орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней. 

Кроме того, 13 мая в Луганской области от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпика.

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