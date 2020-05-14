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Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая

Солдату из Винницкой области было всего 24 года.

Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 13 мая
Фото: facebook.com/larisa.bilozir

В среду, 13 мая, в Луганской области от пули снайпера погиб старший солдат Александр Карпика.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной госадминистрации.

Погибшему было 24 года.

"Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца", - говорится в сообщении.

Депутат Верховной Рады Лариса Билозир в фейсбуке написала, что военный погиб возле Катериновки. Служил в 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского.

В украинской армии прослужил четыре года.

Родом погибший - из Тростянецкого района Винницкой области.

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