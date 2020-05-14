В Слободском районе Харькова рано утром 14 мая неизвестные взорвали банкомат, который находился в мини-маркете.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Сообщение о взрыве на улице Киргизской поступило в полицию 14 мая в 4:31.

"По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете по улице Киргизской. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен", - сообщили в полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полииция устанавливает обстоятельства происшествия.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в середине апреля грабители взорвали банкомат в Харькове. Инцидент произошел ночью на окраине города. Из банкомата похители 1,978 млн гривен. Автомобиль с преступниками задержали через несколько часов. Их должны были проверить на причастность к взрывам других банкоматов в Харькове и других городах Украины.

В ночь на 26 апреля в Харькове снова взорвали банкомат.

Отметим, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.