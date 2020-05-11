Орджоникидзевский райсуд Харькова в понедельник арестовал двух мужчин по подозрению в жестоком избиении, пытках и изнасиловании 17-летнего парня, которое произошло 5 мая.

Об этом сообщила местная полиция.

32-летний Дмитрий Белевцов и 38-летний Владимир Казбан, которых задержали 9 мая, по решению суда будут находиться в Харьковском СИЗО №27. У них не будет права выйти под залог.

Фото: Богдан Затула/KHARKIV Today

Фото: Богдан Затула/KHARKIV Today

Пострадавшего Вячеслава нашли избитым на остановке общественного транспорта в поселке Рогань. В больнице, куда доставили бесчувственного подростка, у парня констатировали перелом 4 ребер, перелом носа, гематомы по всему телу, внутреннее кровотечение в органах брюшной полости, в гайморовых пазухах и затылочной части головы.

Через время полиция разыскала подозреваемых. Задержанным вручили подозрения по статьям 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 127 (пытки), 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 152 (изнасилование) УК Украины.

По словам матери пострадавшего, над ее сыном жестоко поиздевались из-за девушки. В начале мая между молодыми людьми, которые раньше встречались, произошла ссора, во время которой дошло до рукоприкладства. В результате девушка пожаловалась своему новому 32-летнему парню, а ее подруга (которую пострадавший якобы ударил) - отцу.

Фото: 057.ua

На суде один из нападавших, Казбан, частично признал свою вину. Он сказал, что защищал дочь. Второй - Дмитрий Белевцов - обвинил пострадавшего. Сказал, что они заступились за девочку, которую преследовал подросток. "Он детей обижает, девочек, и сколько раз такое было! Это уже было неоднократно! У товарища дочка, она боялась его", — цитирует подозреваемого местное издание KHARKIV Today.