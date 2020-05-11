За сутки в Украину из Армении и ОАЭ вернулись 300 человек

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тыс. граждан.

В Международном аэропорту "Борисполь" оформили эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении более 300 пассажиров.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Отмечается, что при оформлении авиарейсов из Шарджи и Еревана пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья пассажиров.

Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших не обнаружили. Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения «Дій вдома».

Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что в общей сложности за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысячи граждан.

Напомним, 9 мая в Украину вернулись более 560 граждан, которые застряли за рубежом из-за пандемии.

В конце апреля украинские авиакомпании согласились выполнить новые эвакуационные рейсы. Обязательным условием для пассажиров является двухнедельная самоизоляция с контролем через мобильное приложение.

С 24 марта все рейсы в Украину принимает только аэропорт "Борисполь".