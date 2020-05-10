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В ВСУ подтвердили почти 100 случаев коронавируса

За последнии сутки COVID-19 обнаружили в Криворожском и Винницком гарнизонах.

В ВСУ подтвердили почти 100 случаев коронавируса
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

За последние сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая коронавируса, таким образом общее количество военных, у которых обнаружили COVID-19, увеличилось до 97. Об этом сообщили в командовании медицинских сил Украины.

"По состоянию на 7 утра 10 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 41 человек, выздоровели 54 человека, два летальных случая", - говорится в сообщении.

9 мая коронавирус диагностировали у военнослужащего Криворожского гарнизона и сотрудника Винницкого гарнизона. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Отмечается, что на изоляции находятся 311 военных.

Напомним, ранее военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями.

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