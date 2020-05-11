Киев запускает несколько дополнительных рейсов общественного транспорта

Проезд будет осуществляться при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

С 12 мая в Киеве будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое в связи с ослаблением карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на замглавы администрации Александра Густелева.

"С ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, с 12 мая будут запущены дополнительные рейсы общественного транспорта с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. В режиме спецрейсов будет курсировать автобусный маршрут № 20 «Жилой массив Корчеватое - станция метро «Площадь Льва Толстого», автобусный маршрут № 33Т «ДВРЗ - станция метро «Черниговская» и троллейбусный маршрут № 37-А «Станция метро «Лесная» - ул. Николая Закревского. Поликлиника». Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Напомним, метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.