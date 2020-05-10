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Итальянский Пьемонт решил на месяц открыть школы и детсады

За услуги придется платить 10 евро на день, а также 5 евро за питание.

Итальянский Пьемонт решил на месяц открыть школы и детсады
Фото: EPA\UPG

Итальянский регион Пьемонт в рамках ослабления карантина решил с 12 мая открыть в пилотном формате школы и детские сады, но с ограничениями. Об этом сообщает La Rebubblica.

Школы и детсады будут открыты с 12 мая до 12 июня, но за услуги придется платить 10 евро на день, а также 5 евро за питание. Сначала заведения откроются в муниципалитетах Боргосезия, Варалло и Квадроне провинции Верчелли.

Отмечается, что в группах детских садов одновременно смогут находиться не более четырех детей, а в классах начальной школы не более пяти, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов, однако формат обучения будет походить на группу продленного дня.

По всей Италии начали постепенно ослаблять карантинные ограничения с 4 мая. Власти страны разрешили возобновить работу производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Жителям страны разрешили ходить к родственникам.

Школы по всей стране планировали открыть не раньше сентября.

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