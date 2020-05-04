В Италии начался новый этап выхода из жесткого карантина

В Италии с 4 мая стартовал второй этап выхода из двухмесячного жесткого карантина из-за коронавируса. Возобновляется работа строительных компаний и некоторых оптовых торговцев, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Ansa.

Возобновление произойдет при условии строго соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте.

Жителям можно будет передвигаться по своим регионам и посещать родственников, но массовые семейные собрания запрещены.

Встречи с родными должны проходить в масках и с соблюдением дистанции. Сохраняется требование заполнения бланков с подтверждением цели поездки. В другие регионы путешествия запрещены, кроме рабочей необходимости.

Парки и скверы откроют на всей территории страны, в них можно заниматься спортом индивидуально. Бары и рестораны будут работать на вынос, но употреблять пищу можно только дома или в офисе. Полное открытие заведений общественного питания планируется с июня, тогда же заработают парикмахерские и салоны красоты.

Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая, но школы откроют только в сентябре.