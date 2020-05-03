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В России за сутки зарегистрировали более 10 тыс. новых случаев коронавируса

Страна вышла на седьмое место в мире по количеству инфицированных.

В России за сутки зарегистрировали более 10 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA/UPG

За последние сутки в России зарегистрировали 10633 случая заражения коронавирусной инфекцией, 58 человек умерли. Общее число зараженных достигло 134 687 человек. Об этом 3 мая сообщил оперштаб РФ.

Случаи заражения зафиксировали в 85 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 5948 за сутки (68 606 всего); далее идут Подмосковье (822 за сутки и 14 136 всего) и Санкт-Петербург (295 за сутки и 5029 всего).

Всего в России зафиксировано 1280 смертей среди заразившихся, еще 16 639 человек выздоровели.

Накануне сообщалось, что в российских Вооруженных силах и военных учебных заведениях выявили более 2,9 тысяч случаев заражения COVID-19. По данным на 2 мая, положительный результат на коронавирус зафиксировали у 1 177 военнослужащих, у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 1 195 случаев в высших учебных заведениях и 322 случая - среди гражданского персонала.

Страна вышла на седьмое место в мире по количеству инфицированных, обогнав Китай, Иран и Турцию.

Ранее в России создали специализированные группировки войск для борьбы с коронавирусом.

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