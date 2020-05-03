Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане

У американской разведки есть много доказательств того, что распространение коронавирусного заболевания COVID-19 началось из китайской лаборатории в Ухане.

Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай и раньше заражал мир, у них и раньше были лаборатории, которые не соответствуют стандартам. Это не первый раз, когда мир подвергся воздействию вируса, появившегося из-за ошибки в китайской лаборатории", - заявил он.

Глава американского Госдепа добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию относительно распространения коронавируса.

"Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", - подчеркнул Помпео.

Он также добавил, что об искусственном происхождении вируса говорят многие эксперты. Госсекретарь США отметил, что осведомлен о сообщениях ученых, говорящих о природном происхождении COVID-19. В то же время Помпео не ответил, было ли распространение коронавируса намеренным или же случайным.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу туда, ВОЗ пытается направить группу туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", - сказал он.

На вопрос о том, мог ли вирус быть искусственно созданным, Помпео ответил, что сейчас эксперты говорят о его не естественном происхождении.

"Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что он был создан человеком. У меня нет причин не верить этому на данном этапе", - пояснил он.Напомним, ранее несколько стран призвали Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса.