​Германия призвала Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса

Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства появления коронавируса и его распространения на территории страны.

Как сообщает DW, об этом изданиям медиагруппы Funke в воскресенье, 19 апреля, сказал министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

По его словам, китайская сторона "в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса". По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения коронавируса.

На этой неделе в американской прессе появилась версия о том, что так называемый нулевой пациент был сотрудником биологической лаборатории в Ухане, где проводились исследования вирусов. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что вирус не был биологическим оружием, а его исследования проводились с целью доказать превосходство китайских ученых над американскими.

После этого Британия и ряд других стран пообещали задать Китаю "сложные вопросы" о начале пандемии.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала к независимому исследованию ситуации с распространением вируса. Странам необходимо представить детали о происхождении вируса, свои стратегии по борьбе с ним и продемонстрировать прозрачность в вопросе дальнейшего использования информации, подчеркнула она.

Глава МИД Австралии также призвала проверить деятельность Всемирной организации здравоохранения. По словам министра здравоохранения Грега Ханта, Австралии удалось пресечь распространение вируса, поскольку страна не придерживалась всех рекомендаций ВОЗ.