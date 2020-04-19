УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
УПЦ МП позвала прихожан в Лавру, чтобы получить благодатный огонь
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
Полиция нашла двух мужчин на мопедах, которые умышленно подожгли траву в Киевской области (обновлено)
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
В Украине продолжаются онлайн-трансляции Пасхальных богослужений
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Из-за нарушения карантина на пасхальной службе в Донецкой области открыто уголовное дело
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Китай подкорректировал статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса
Китай подкорректировал статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
ГлавнаяМир

​Германия призвала Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса

Запад все активнее требует ответов о начале пандемии.

​Германия призвала Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса
Фото: EPA/UPG

Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства появления коронавируса и его распространения на территории страны.

Как сообщает DW, об этом изданиям медиагруппы Funke в воскресенье, 19 апреля, сказал министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

По его словам, китайская сторона "в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса". По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения коронавируса.

На этой неделе в американской прессе появилась версия о том, что так называемый нулевой пациент был сотрудником биологической лаборатории в Ухане, где проводились исследования вирусов. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что вирус не был биологическим оружием, а его исследования проводились с целью доказать превосходство китайских ученых над американскими.

После этого Британия и ряд других стран пообещали задать Китаю "сложные вопросы" о начале пандемии.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала к независимому исследованию ситуации с распространением вируса. Странам необходимо представить детали о происхождении вируса, свои стратегии по борьбе с ним и продемонстрировать прозрачность в вопросе дальнейшего использования информации, подчеркнула она.

Глава МИД Австралии также призвала проверить деятельность Всемирной организации здравоохранения. По словам министра здравоохранения Грега Ханта, Австралии удалось пресечь распространение вируса, поскольку страна не придерживалась всех рекомендаций ВОЗ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также