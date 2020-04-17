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Британия пообещала задать Китаю "сложные вопросы" о начале пандемии

Запад подозревает лабораторное происхождение коронавируса.

Британия пообещала задать Китаю "сложные вопросы" о начале пандемии
Фото: EPA/UPG

Отношения Великобритании и Китая после кризиса больше не будут такими, как прежде, а правительству КНР придется отвечать на "сложные вопросы" о том, как началась пандемия коронавируса.

Об этом заявил в четверг глава британского МИД Доминик Рааб.

"Совершенно точно нам необходимо будет постфактум провести очень тщательный анализ этих уроков, включая начало вспышки вируса - и я не думаю, что мы сможем отмахнуться от этого. Он должен проводиться на основе научных знаний", - цитирует министра Daily Mail.

По его словам, Китай сотрудничал в возвращении британских граждан и поставках медицинского оборудования, но "несомненно, после кризиса у нас все будет не так, как обычно".

"Нам придется задать сложные вопросы по поводу того, откуда [вирус] появился и почему его не смогли остановить раньше", - заявил Рааб.

Накануне в американской прессе появилась версия о том, что так называемый нулевой пациент был сотрудником биологической лаборатории в Ухане, где проводились исследования вирусов. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что вирус не был биологическим оружием, а его исследования проводились с целью доказать превосходство китайских ученых над американскими.

Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что ему известно о сообщениях о том, что источником вируса могла быть уханьская лаборатория.

"Мы очень тщательно изучаем эту ужасную ситуацию", - цитирует Трампа агентство Reuters.

В ответ на вопрос о том, обсуждал ли он это с председателем КНР Си Циньпином, Трамп сказал, что говорить об этом "сейчас неуместно".

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