В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки выросло на 501

В Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай, сообщили на странице Минздрава в Facebook.
Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 501 нового случая заболевания - 31 у детей и 91 у медработников.
"Это новый антирекорд заболевших за сутки. Госпитализировали 256 человек, из них 11 детей и 12 медработников. Выздоровели за сутки 60 человек, в том числе трое детей и 11 медицинских работников", - сообщил он.
Из всего количества заболевших COVID-19 - 320 детей и 879 медицинских работников. Из выздоровевших - 12 детей и 42 медработника.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 296
- Волынская - 122
- Днепропетровская - 89
- Донецкая - 12
- Житомирская - 177
- Закарпатская - 150
- Запорожская -118
- Ивано-Франковская - 427
- Кировоградская - 218
- Киев - 705
- Киевская область - 253
- Львовская - 203
- Луганская - 9
- Николаевская - 22
- Одесская - 93
- Полтавская - 41
- Ровенская - 240
- Сумская - 81
- Тернопольская - 353
- Харьковская - 56
- Херсонская - 51
- Хмельницкая - 38
- Черновицкая - 759
- Черкасская - 137
- Черниговская - 12
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
За все время в лабораторию Центра общественного здоровья поступила информация о 15488 подозрениях на коронавирус, в том числе 1137 - за минувшие сутки.
Напомним, что в мире по состоянию на утро 17 апреля количество заболевших коронавирусом превысило 2,15 млн. Умерли свыше 145 000, выздоровели - более 543 000 пациентов.