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В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки выросло на 501

Выздоровели 246 пациентов. 

В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки выросло на 501
Фото: EPA/UPG

В Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 501 нового случая заболевания - 31 у детей и 91 у медработников.

"Это новый антирекорд заболевших за сутки. Госпитализировали 256 человек, из них 11 детей и 12 медработников. Выздоровели за сутки 60 человек, в том числе трое детей и 11 медицинских работников", - сообщил он. 

Из всего количества заболевших COVID-19 - 320 детей и 879 медицинских работников. Из выздоровевших - 12 детей и 42 медработника. 

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 296
  • Волынская - 122
  • Днепропетровская - 89
  • Донецкая - 12
  • Житомирская - 177
  • Закарпатская - 150
  • Запорожская -118
  • Ивано-Франковская - 427
  • Кировоградская - 218
  • Киев - 705
  • Киевская область - 253
  • Львовская - 203
  • Луганская - 9
  • Николаевская - 22
  • Одесская - 93
  • Полтавская - 41
  • Ровенская - 240
  • Сумская - 81
  • Тернопольская - 353
  • Харьковская - 56
  • Херсонская - 51
  • Хмельницкая - 38
  • Черновицкая - 759
  • Черкасская - 137
  • Черниговская - 12

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют. 

За все время в лабораторию Центра общественного здоровья поступила информация о 15488 подозрениях на коронавирус, в том числе 1137 - за минувшие сутки.

Напомним, что в мире по состоянию на утро 17 апреля количество заболевших коронавирусом превысило 2,15 млн. Умерли свыше 145 000, выздоровели - более 543 000 пациентов. 

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