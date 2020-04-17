В Украине количество заболевших COVID-19 за сутки выросло на 501

В Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 501 нового случая заболевания - 31 у детей и 91 у медработников.

"Это новый антирекорд заболевших за сутки. Госпитализировали 256 человек, из них 11 детей и 12 медработников. Выздоровели за сутки 60 человек, в том числе трое детей и 11 медицинских работников", - сообщил он.

Из всего количества заболевших COVID-19 - 320 детей и 879 медицинских работников. Из выздоровевших - 12 детей и 42 медработника.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 296

Волынская - 122

Днепропетровская - 89

Донецкая - 12

Житомирская - 177

Закарпатская - 150

Запорожская -118

Ивано-Франковская - 427

Кировоградская - 218

Киев - 705

Киевская область - 253

Львовская - 203

Луганская - 9

Николаевская - 22

Одесская - 93

Полтавская - 41

Ровенская - 240

Сумская - 81

Тернопольская - 353

Харьковская - 56

Херсонская - 51

Хмельницкая - 38

Черновицкая - 759

Черкасская - 137

Черниговская - 12

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

За все время в лабораторию Центра общественного здоровья поступила информация о 15488 подозрениях на коронавирус, в том числе 1137 - за минувшие сутки.

Напомним, что в мире по состоянию на утро 17 апреля количество заболевших коронавирусом превысило 2,15 млн. Умерли свыше 145 000, выздоровели - более 543 000 пациентов.