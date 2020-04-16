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В Ивано-Франковской области COVID-19 нашли у трех священников

Еще у пятерых клириков - подозрение на COVID-19, шестеро - госпитализированы.

В Ивано-Франковской области COVID-19 нашли у трех священников
Фото: EPA/UPG

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у трех представителей духовенства Ивано-Франковской области. Еще у пятерых священников - подозрение на COVID-19, шестеро госпитализированы.

Такие данные обнародовал врио главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив на брифинге 16 апреля, передает Голос Украины.

Федорив опроверг подозрение на коронавирус у священника из села Братковцы Тисменицкого района. Он рассказал, что богослужения в местной церкви происходят онлайн.

"Внимание к селу Братковцы связано с тем, что накануне стало известно о смерти от коронавирусной инфекции 51-летнего сельского головы Тараса Федорива. Его жена госпитализирована в областную инфекционную больницу. Экспресс-тест показал отрицательный результат. Ожидаются результаты ПЦР-диагностики", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Шумске Тернопольской области зафиксировали вспышку коронавируса в церкви. Заражение могло начаться с сотрудницы больницы, которая поет в хоре УПЦ МП.

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