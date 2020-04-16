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В Харькове из больницы сбежал душевно больной с коронавирусом

Полиция нашла беглеца и вернула в лечебное заведение.

Из харьковской больницы больницы 16 апреля сбежал душевно больной пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в полицию обратилась заведующая отделением областной инфекционной больницы с сообщением, что из больницы сбежал 34-летний мужчина, у которого подтвержден COVID-19. По словам врачей, пациент был доставлен к ним из психиатрической больницы с пневмонией.

Сотрудники полиции за несколько часов установили возможное местонахождение беглеца и связались с его матерью.

Женщина по телефону сообщила, что сын находится дома.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре учета Слободского отдела полиции. Карета скорой помощи уже доставила мужчину в больницу", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что 24 марта в Киеве из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирусную болезнь. Приехавшую из Европы заробитчанку нашли в Ивано-Франковской области.

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