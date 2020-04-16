Власти Грузии решили не закрывать церкви на Пасху

В стране официально подтверждено 306 случаев коронавируса, в том числе три – с летальным исходом.

Несмотря в пандемию коронавируса SARS-CoV-2, власти Грузии решили не закрывать храмы в праздник православной Пасхи 19 апреля.

При этом власти гарантировают соблюдение всех мер безопасности, передает Немецкая волна.

"У нас активная коммуникация с патриархией и патриархом. Мы приняли решение, что закон нарушаться не будет, церкви закрываться не будут и будет соблюдаться социальная дистанция с целью заботы о здоровье и жизни наших граждан", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, в церквах, согласно совместному с патриархией решению, будут соблюдены все нормы безопасности, установленные Минздравом и Центром по контролю за заболеваниями.

В крупных храмах между людьми будет соблюдена как минимум двухметровая дистанция, а в мелких церковная служба будет проходить без прихожан только с участием духовных лиц и церковных служителей.

Чиковани также сообщил, что перед всеми церквами будут дежурить экипажи полиции, которые будут следить за выполнением норм режима комендантского часа и социальной дистанции.

Со своей стороны глава службы по связям с общественностью грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе пояснил, что прихожане, которые захотят остаться в храме в пасхальную ночь, придут на богослужение еще до начала действия комендантского часа, то есть до 21:00, и покинут храм в 6 часов утра, когда прекращается действие комендантского часа.

В Грузии на сегодняшний день официально подтверждено 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе три – с летальным исходом. Еще девять граждан Грузии скончались от коронавируса за рубежом.