Избиратели приходили на участки в масках и стояли в метре друг от друга.

Фото: EPA/UPG

Несмотря на пандемию коронавируса, в Южной Корее состоялись парламентские выборы.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

На 300 мест в Национальном собрании претендовали кандидаты от 35 партий, но основная борьба идет между двумя крупнейшими политсилами - правящей Совместной демократической партией и оппозиционной консервативной Объединенной партией будущего.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Во время предвыборной кампании главной темой дебатов были действия правительства во время пандемии. Меньше обсуждались вопросы возможного спада экономики или коррупционных скандалах, связанных с советниками президента.

Экзит-поллы предсказывают победу правящей партии президента Мун Чжэ Ина, которого впереди ждут еще два года на посту главы государства.

В день выборов в стране работали 14 тыс. избирательных участков. Все они были продезинфицированы. Избирателей обязали иметь при себе защитные маски, антисептики и перчатки для рук. У всех, кто приходил голосовать, измеряли температуру.

В начале марта Южная Корея объявила об уменьшении случаев коронавируса.