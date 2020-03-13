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Южная Корея и Китай объявили об уменьшении случаев коронавируса

В Южной Корее зафиксировано 110 новых случаев заражения, в Китае - 8. 

Южная Корея и Китай объявили об уменьшении случаев коронавируса
Фото: Youtube Printscreen

В Южной Корее за последние сутки зарегистрировали наименьшее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние две недели -110. В Китае – всего 8 новых заражений и 7 летальных случаев. Об этом пишет ВВС.

«Южная Корея сообщила о 110 новых случаях за последние 24 часа, что является наименьшим количеством ежедневно регистрируемых инфекций за последние две недели», - сказано в сообщении.

Однако обеспокоенность вызывает растущее количество звонков, поступающих в колл-центры по коронавирусу в Сеуле.

«Мы не можем понизить бдительность. Существует вероятность того, что вспышка может перекинуться и на другие районы», - сказал мэр Сеула Пак Вонсун.

В тоже время в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 7 случаев летального исхода от коронавирусной инфекции и 8 новых заражений.В частности, в провинции Хубей, в городе Ухане зафиксировано 5 случаев заражения и 6 летальных исходов.

Напомним, 24 февраля Всемирная организация здравоохранения сообщала, что пик эпидемии коронавируса COVID-19 в Китае уже позади. Она достигла своего пика в период между концом января и началом февраля.

На данный момент, в Украине подтверждены три случая коронавируса: два в Черновицкой области и один в Житомирской. По всей стране введен карантин. 

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