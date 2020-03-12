Президент Литвы отменил визит в Украину из-за коронавируса

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса отменил запланированный на следующую неделю визит в Украину.

Как сообщает "Делфи", об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Поездка планировалась на 18-20 марта.

В конце марта глава государства также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

Напомним, что экономист, бывший банкир Гитанас Науседа выиграл выборы президента Литвы весной 2019 года. На этой должности он сменил Далю Грибаускайте.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Науседой в ноябре 2019 года в рамках официального визита в Литву.