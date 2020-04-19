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Израиль объявил о смягчении карантина

Некоторые ограничения перестали действовать 19 апреля.

Израиль объявил о смягчении карантина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля некоторых ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает The Times of Israel.

В Израиле вновь откроются отдельные магазины, в частности электроники, товаров для дома, а также оптики. Жителям, которые живут вместе, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 м от дома.

Также в Израиле отменят запрет на совместные молитвы на открытом воздухе. В одном месте при этом разрешат находиться не более десяти молящимся, которые должны будут носить маски и соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Кроме того, в стране возобновит работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу, поскольку предприятиям позволят увеличить число сотрудников на местах до 30%.

Новые меры поэтапно начали действовать уже с 19 апреля. Если ситуация с коронавирусом в стране продолжит улучшаться, через две недели власти рассмотрят дальнейшее ослабление ограничений, отметил Нетаньяху.

Напомним, с 12 марта из-за распространения коронавируса власти запретили иностранцам въезжать в Израиль. 20 марта гражданам запретили выходить из дома.

С начала эпидемии в Израиле зарегистрировали более 13,2 тыс. случаев заражения коронавирусом,умерли 164 человека.

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