Количество инфицированных на авианосце "Шарль де Голль" превысило тысячу человек

Количество людей, у которых выявили коронавирус на французском авианосце "Шарль де Голль", превысило тысячу человек.

Как сообщает RFi, заражение COVID-19 выявили у 1081 члена экипажа из 1760, 24 военным потребовалась госпитализация.

Единственный французский авианосец вышел из порта Тулона на юге Франции 21 января, когда в стране еще не говорили о возможности эпидемии коронавируса. Его отправили на восток Средиземного моря к берегам Сирии для поддержки операции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

Как именно коронавирус попал на борт "Шарль де Голля" во французской армии пока не знают. Отвечая на вопросы депутатов Национального собрания в пятницу, 17 апреля, министр обороны страны Флоранс Парли признала, что заражение могло произойти во время захода в порт Бреста в Бретани с 13 по 16 марта. Тогда на территории Франции было около 3660 случаев заражения.

В Бресте корабль простоял три дня, а морякам "советовали на сходить на берег". Однако жестких запретов, связанных с эпидемией, во Франции в середине марта еще не ввели, и ничто не мешало морякам встретиться с друзьями и семьей.

За несколько недель до захода в Брест "Шарль де Голль" останавливался в кипрском Лимассоле. Там моряки также могли сходить на берег.

Случаи заражения COVID-19 на "Шарле де Голле" стали выявлять со второй половины марта. После этого военных стали "постепенно отправлять на изоляцию".

Замкнутое пространство авианосца, сконструированного в прошлом веке и пригодного для борьбы с ядерной угрозой, но не с вирусом, стало идеальным для распространения инфекции. В каютах, где стояли от 6 до 20 кроватей, было невозможно соблюдать необходимую социальную дистанцию. Дезинфицирующего геля на борту не хватало, а каждому моряку в первые дни выдавали только по две маски в день.

Напомним, что массовая вспышка коронавируса произошла также на американских авианосцах. На "Теодоре Рузвельте", по данным Reuters, COVID-19 нашли у 60% моряков, один из которых скончался.