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Сын президента Таджикистана возглавил парламент

Это вторая по значимости должность в стране.

Сын президента Таджикистана возглавил парламент
Рустам Эмомали
Фото: facebook.com/rustamiemomali87

Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали избран председателем верхней палаты парламента.

Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Отмечается, что кандидатуру Рустама Эмомали единогласно одобрили сенаторы на заседании нового состава палаты в пятницу, 17 апреля.

Это вторая по значимости должность в стране. В случае отставки, смерти или недееспособности президента, Рустам Эмомали сможет занять пост главы государства.

Эмомали также является мэром Душанбе. Эксперты считают, что после нового назначения, в стране могут признать эпидемию COVID-19 и объявить о режиме ЧС и изоляции.

Напомним, в январе 2017 года тридцатилетний сын президента Таджикистана стал самым молодым мэром столицы в СНГ. Позднее его избрали депутатом меджлиса Душанбе, а затем и членом верхней палаты парламента. Политологи считают, что подготовка к транзиту власти от отца к сыну ведется в Таджикистане с 2016 года. Тогда в Конституцию страны внесли поправки, снижающие возрастной ценз для кандидатов в президенты - с 35 до 30 лет.

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