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​Доказательств, что тесты на антитела могут определять иммунитет от COVID-19, нет, - ВОЗ

Возможность выявления иммунитета с помощью серологических тестов не доказана.

​Доказательств, что тесты на антитела могут определять иммунитет от COVID-19, нет, - ВОЗ
Фото: EPA/UPG

На данный момент нет доказательств того, что серологические тесты (тесты на антитела) могут определять иммунитет от коронавирусного заболевания COVID-19.

Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове, передает РБК-Украина.

По ее словам, возможность выявления иммунитета с помощью таких тестов не доказана.

"Эти тесты на антитела действительно определяют уровень серологического присутствия, этот уровень антител, но это не означает, что кто-то с антителами обладает иммунитетом", - сказала Ван Керхове.

Отмечается, что с помощью тестов на антитела можно определить, болел ли человек коронавирусной инфекцией раньше.

Ранее сообщалось, что Минздрав планирует существенно увеличить количество ПЦР-тестирования.

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