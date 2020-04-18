Китай подкорректировал статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса

Китай объявил о корректировке статистики заболеваемости и смертности от COVID-19 в эпицентре пандемии Ухане и стране в целом. Об этом Укринформу сообщили в посольстве КНР.

"17 апреля Китай объявил о корректировке статистики заболеваний и смертей от COVID-19 в городе Ухань - эпицентре пандемии - и в стране в целом. Вместо ранее известных цифр прибавилось еще 325 и 1290 случаев соответственно. По состоянию на 17 апреля общее количество составляет 50333 и 3869 случаев", - говорится в сообщении.

В посольстве объяснили, что корректировка вызвана тем, что в начале вспышки эпидемии больницы были чрезвычайно заняты спасением больных, поэтому регистрацию могли проводить неточно.

"В начале распространения COVID-19 из-за большого недостатка мест в больницах, часть тяжелобольных умерла дома и не была занесена в список умерших. Другой фактор связан с тем, что в силу большого количества больниц, которые участвовали в лечении и весьма большого разновидности их структур подчинения, соответствующие данные не всегда были сведены", - отметили в посольстве.

COVID-19 был впервые диагностирован в Китае в конце декабря 2019 года. С тех пор в стране диагностировали более 82 тысяч случаев заражения, 3310 человек умерли. На данный момент в Китае практически не фиксируется новых случаев, поэтому во многих провинциях начинают снижать ограничения и отменять карантин.

29 марта Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране, но при этом не исключил нового витка заболевания.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2,2 млн. Сейчас эпицентром эпидемии стали США.