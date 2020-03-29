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В Китае не исключили новый виток эпидемии COVID-19 из-за завезенного из зарубежа коронавируса

Количество завезенных из-за рубежа случаев заболевания в стране продолжает расти.

В Китае не исключили новый виток эпидемии COVID-19 из-за завезенного из зарубежа коронавируса
Фото: EPA/UPG

Власти Китая не исключают новый виток вспышки коронавирусной пневмонии COVID-19, вызванной завезенными из-за рубежа случаями заболевания.

Об этом заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает китайское государственное агентство Синьхуа.

Ми Фэн отметил, что к вечеру 28 марта было зарегистрировано 693 завезенных случая заболевания из 42 стран. Чиновник предупредил, что вероятность распространения эпидемии в континентальной части Китая остается относительно высокой.

По словам Ми Фэна, в настоящее время распространение COVID-19 в Китае было в основном остановлено, при этом число существующих локальных подтвержденных случаев COVID-19 опустилось ниже 3000.

Власти Китая намерены принимать меры по предотвращению повторного возникновения вспышки вируса внутри страны и сдерживанию распространения завезенных из-за рубежа случаев COVID-19 путем своевременного выявления, быстрого лечения и точного контроля и профилактики.

Накануне сообщалось, что в китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен.

Также сообщается, что в воскресенье, 29 марта, во всех аэропортах центральнокитайской провинции Хубэй, за исключением международного аэропорта "Тяньхэ" в г. Ухань, возобновились внутренние пассажирские авиарейсы.

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