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От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза

Это первая жертва пандемии среди представителей монарших родов Европы.

От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
Мария Терезия Бурбон-Пармская
Фото: https://www.eonline.com/

Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза умерла от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский. 

Принцесса скончалась 26 марта в Париже, где проходила лечение.

Марии Терезе было 86 лет. Это первая жертва пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы, отмечает Радио Свобода.

Семья Пармских Бурбонов - младшая ветвь испанской королевской семьи. Из-за политических взглядов за Марией Терезой закрепилось прозвище "красная принцесса". У нее не было детей, никогда не была замужем и жила одна.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола принц Чарльз, старший сын Королевы Великобритании Елизаветы II, а также правящий князь Монако Альбер II. У самого испанского короля тест негативный.

Напомним, Испания находится на втором месте в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. В стране умерли более 5 тысяч человек.

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