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Франция заказала у Китая миллиард масок

Страна использует 40 млн масок в неделю, а производит 8 млн.

Франция заказала у Китая миллиард масок
Фото: EPA/UPG

Франция заказала более одного миллиарда медицинских масок, в основном - у Китая.

Об этом на пресс-конференции в субботу рассказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран, пишет Reuters.

Сейчас страна использует 40 млн масок в неделю, тогда как мощности национальных производителей - всего 8 млн масок.

Как сообщает franceinfo, импортировать маски будут самолетами Антонова - четыре рейса в неделю. Каждый из них вмещает 18,3 млн масок.

Около 74 миллионов масок из заказанного миллиарда - это респираторы с классом защиты FFP2.

RFi пишет, что во французской системе здравоохранения используются два типа масок:

  • маска FFP2 - со специальным фильтром - она защищает того, кто ее носит, от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, такие маски предназначены прежде всего для медицинского персонала при контактах с пациентами;
  • и обычная хирургическая маска, она предназначена, в первую очередь, для самих зараженных, чтобы их инфекция не передавалась окружающим.

Еще 10 лет назад во время эпидемии "свиного" гриппа A/H1N1, по заявлению министра здравоохранения Оливье Верана, в резервах Франции было около миллиарда хирургических масок и примерно 600 млн масок FFP2. Но к началу января 2020 года у Франции вообще не осталось резерва масок FFP2 и было только около 150 млн хирургических масок, а по данным на середину марта, их запас сократился и вовсе до 80 млн.

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