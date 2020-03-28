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Британский аэропорт переоборудуют в морг

Он будет рассчитан на 12 тысяч мест.

Британский аэропорт переоборудуют в морг
Фото: wikipedia.org

В аэропорту Бирмингема организуют временный морг на 12 тысяч мест. Об этом сообщает The Guardian.

Решение приняли на фоне резкого скачка смертности от коронавируса в регионе Уэст-Мидлендс.

"Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Йоркшире", - говорится в сообщении.

Аэропорт расположен рядом с Национальным выставочным центром Бирмингема, где разместят временный полевой госпиталь. 

Ожидается, что морг будет рассчитан на 12 тысяч мест.

Напомним, в Британии за последние сутки были зафиксированы почти 200 летальных случаев от COVID-19. Общее количество смертей - 761.

Коронавирус подхватили министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, премьер-министр Борис Джонсон и принц Чарльз.

Ранее сообщалось, что родственникам мужчины, умершего в Тернополе от COVID-19, пришлось самим забирать его тело из больницы в мешке. Никакой защитной одежды у них не было.

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