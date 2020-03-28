В Сумах запретили находиться на улице группами более двух человек

Выходить из дома можно только при крайней необходимости.

В Сумах в связи с угрозой распространения коронавируса запретили выходить из дома без крайней необходимости и находиться на улице группами более двух человек. Такое решение принял в субботу исполком Сумского горсовета.

“В период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено покидать место жительства, кроме разрешенных случаев”, - говорится в сообщении.

Разрешены поездки на работу, посещение аптек и продуктовых магазинов, проведение ритуальных услуг, ремонт компьютерной и бытовой техники.

Также разрешен выгул животных продолжительностью до 30 минут в день; посещение правоохранительных, судебных органов и т.д.; посещение пожилых людей, лиц с инвалидностью с целью обеспечения их продовольственными товарами.

При этом запрещено выходить из помещений без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

Запрещено находиться на улицах группами более двух лиц (кроме необходимости сопровождения взрослыми несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте, передвижения группы членов семьи).

Детям до 14 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов. Запрещено также находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых.

Запрещено курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах.

Лицам, которые во время карантина находятся на рабочих местах, также запрещается без крайней необходимости покидать помещение, где они работают.

Также, при выходе на улицу каждое лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (для детей - свидетельство о рождении). По требованию сотрудников полиции лицо обязано предъявить эти документы, а также сообщить свое место жительства и цель выхода на улицу.

На улице граждане должны находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

За нарушение правил предусматривается привлечение к административной ответственности.

По состоянию на утро 28 марта в Сумской области зафиксировано пять случаев коронавирусной болезни, умерла 76-летняя женщина из Конотопа.