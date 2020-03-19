Князь Монако заразился коронавирусом

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Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом заявлении, распространенном в четверг княжеским дворцом.

Князь сдал положительный анализ на коронавирусную болезнь, но состояние его здоровья "не вызывает опасений".

За Альбером присматривает его лечащий врач и специалисты монакской клиники имени принцессы Грейс.

Князь продолжает выполнять свои обязанности из домашнего офиса и находится в постоянном контакте с членами его офиса, правительства и близкими сотрудниками.

Кроме князя, положительный анализ на COVID-19 раньше сдал государственный министр Монако Серж Талье.