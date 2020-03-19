Рим, закрытый город
Рим, закрытый город
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
Родственники 33-летней женщины, которая умерла в ожидании подтверждения коронавируса, возмущены действиями врачей
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
В Украине зафиксированы два новые случая коронавируса (обновлено)
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
В Украине подтверждена вторая смерть от коронавируса
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
Фонд Порошенко профинансировал восстановление аппаратов искусственной вентиляции легких в Киевской больнице скорой помощи
ГлавнаяМир

Князь Монако заразился коронавирусом

Состояние здоровья монарха "не вызывает опасений".

Фото: EPA/UPG

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом заявлении, распространенном в четверг княжеским дворцом.

Князь сдал положительный анализ на коронавирусную болезнь, но состояние его здоровья "не вызывает опасений".

За Альбером присматривает его лечащий врач и специалисты монакской клиники имени принцессы Грейс.

Князь продолжает выполнять свои обязанности из домашнего офиса и находится в постоянном контакте с членами его офиса, правительства и близкими сотрудниками.

Кроме князя, положительный анализ на COVID-19 раньше сдал государственный министр Монако Серж Талье.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также