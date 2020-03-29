От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА

Бывший заместитель главы Киевской облгосадминистрации Олег Мищенко умер от коронавируса. Об этом сообщил замминистра регионального развития и президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в facebook.

По его словам, у Мищенко, который был членом Совета директоров Конфедерации строителей Украины, на прошлой неделе диагностировали коронавирус.

В воскресенье он умер в больнице.

"Он всю неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал Парцхаладзе.

Олег Мищенко занимал должность зампредседателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.

Напомним, в Украине от COVID-19 умерли девять человек. Количество больных коронавирусом за сутки выросло на 109 до 418. Из них - 82 в Киеве.