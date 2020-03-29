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Полицейского из Никополя нашли убитым в багажнике автомобиля

56-летнего местного жителя, который находился за рулем, задержали.

Полицейского из Никополя нашли убитым в багажнике автомобиля
Фото: dp.npu.gov.u

Оперуполномоченного Никопольского отдела полиции нашли убитым в багажнике автомобиля Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

"Указанный автомобиль 29 марта около 1 часа ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского ОП. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель Никополя, а рядом - его 35-летний сын", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом. Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону.

В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. 

56-летнего мужчину задержали. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Черкасской области нашли мертвыми троих детей и их отца.

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