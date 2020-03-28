Боевики на Донбассе совершили 12 обстрелов за сутки

В пятницу, 27 марта, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили в штабе ООС.

Боевики стреляли вблизи Талаковки - из 82-мм миномета (шесть мин) и станкового противотанкового гранатомета, у Павлополя - из миномета калибра 82 мм (три мины), автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного враг совершил обстрел из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески зафиксировано два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Старогнатовки - из автоматического станкового гранатомета.

Рядом с населенным пунктом Мироновский противник совершил два обстрела из минометов калибров 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Пивденного вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского боевики обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Троицкого враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств.

Ранее сообщалось, что 27 марта оккупанты обстреляли жилой сектор в районе Авдеевской промзоны, ранения получила мирная жительница.