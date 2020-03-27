С 28 марта ограничат въезд в зону ООС со стороны Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей

На такие меры пошли ради предотвращения распространения COVID-19.

С 8 утра 28 марта вводятся ограничения на пересечение линии проведения Операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в штабе ООС.

Такие меры приняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Разрешение на въезд и выезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, которые совершают логистическое жизнеобеспечение жителей региона", - говорится в сообщении.

Граждан попросили отнестись с пониманием к внедренным ограничениям.

Напомним, после введения карантинных мероприятий количество пересечений КПВВ на линии разграничения на Донбассе снизилась в 56 раз.