Как учиться за рубежом бесплатно: 3 способа для украинцев

Бесплатное образование за рубежом — это не миф, а реальность. Нужно только знать способы поступления на бесплатную форму. Есть варианты заручиться поддержкой своего университета, страны обучения, частных фондов или будущего работодателя. Возможностей много, но в этой статье вы найдете 3 самых простых и реальных.

Способ 1: Гранты

Международные гранты — это финансовая помощь для студентов до 30 лет. Размер гранта может быть разным. Он зависит не только от возможностей фонда, но и от того, насколько кандидат соответствует требованиям, какая у него мотивация и других факторов. Иногда студенты получают полное покрытие расходов на обучение за границей:

● оплату учебы;

● проживание;

● перелет и личные траты.

В большинстве случаев фонды предлагают неполные гранты. Они охватывают только плату за образование в университете.

Шансы на выигрыш гранта зависят от среднего балла, личностных качеств претендента, опыта его волонтерства и социальной активности.

Чтобы выиграть грант, следует выбрать один из вариантов:

Связаться с университетом и уточнить у них наличие грантов. Заполнить пакет документов (выдает вуз). Особое внимание обратить на мотивационное письмо и рекомендации — они должны выставлять кандидата в лучшем виде. Оформить заявку на грант через посольство. Финансовая помощь предлагается от министерства культуры или образования. Порядок участия и перечень документов схожий с тем, которые предлагают университеты. Участвовать в партнерских программах по обмену студентов (подходит, если вы уже зачислены в украинский вуз). Написать в частный фонд. Обычно они предлагают гранты ограниченному количеству человек (например, только кандидатам на определенные специальности). На сайтах этих организаций можно найти всю информацию для претендентов.

Способ 2: стипендии

Стипендии так же, как и гранты, могут быть полными или частичными. Преимущество стипендиальных программ в том, что они более гибкие, распространены во многих странах и чаще бывают полными.

Так же, как и гранты, стипендии можно оформлять через вуз, посольство или частный фонд. Легче всего получить помощь от фонда, важно лишь правильно выбрать подходящую организацию.

Где бесплатно учиться за границей по стипендии?

Стипендиальные программы очень распространены в Германии, и там есть вариант для любого претендента. Организованы фонды, которые подбирают кандидатов:

● по половому, расовому, национальному признаку;

● наличию детей;

● состоянию здоровья;

● возрасту.

Встречаются семейные программы — чем больше членов семьи учится в одном университете, тем больше денег получает каждый из стипендиатов.

Образование в Канаде также подразумевает большое количество стипендий. Наибольшее количество программ предлагают университеты Торонто, Виннипег, Британской Колумбии, Humber College и пр.

Способ 3: Знание языка страны

Этот способ работает даже в топовых вузах Франции, Голландии, Германии, Австрии, Чехии, Греции и других стран. Для этого необходимо:

1) подтвердить знание официального языка страны на международном экзамене (уровень — не ниже среднего);

2) подать документы в желаемый университет.

Англоязычные программы в этих странах, чаще всего, платные.

Учиться за границей бесплатно может каждый! Важно лишь ответственно подойти к выбору места учебы, поступлению и оформлению всех документов.

Образовательное агентство Karandash.